Собянин рассказал о московском проекте "Образовательные вертикали"

В уникальном московском проекте "Образовательные вертикали" участвуют почти 90 тысяч школьников. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, это первый этап предпрофессиональной подготовки для учеников седьмых, восьмых и девятых классов.

Они могут выбрать разные направления. Самое популярное - математика. Её углублённо изучают больше 50 тысяч школьников. На занятиях по информационным технологиям учащиеся осваивают физику и спецкурс программирования.

В классах естественно-научной вертикали серьёзно изучают химию, биологию и проводят исследования на базе вузовских лабораторий.