В Москве почтили память воинов-интернационалистов

Подвиг воинов интернационалистов, исполнивших свой долг за пределами нашего Отечества, почтили в Москве. Солдаты и офицеры, а также родственники павших в боях возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском Саду и к памятнику на Поклонной горе.

В Государственном Кремлёвском дворце прошёл торжественный вечер, посвящённый 36-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. Для ветеранов и семей погибших защитников Отечества выступили звёзды российской эстрады и творческие коллективы, сообщает "ТВ Центр".