В Кремле раскрыли новые детали разговора Путина и Трампа

Тон телефонного разговора президентов России и США был конструктивным, рабочим и доброжелательным с обеих сторон, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Также пресс-секретарь президента рассказал, что Путин обычно ведёт телефонные разговоры один, но при необходимости приглашает помощников, которые необходимы для обсуждения тех или иных вопросов.

На этой неделе состоялся первый после переизбрания Дональда Трампа его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президенты России и США говорили около полутора часов. Обсуждалась ситуация на Украине, другие мировые проблемы.

Стороны договорились, что их команды немедленно приступят к переговорам. Саудовская Аравия предложила провести встречу двух лидеров в Эр-Рияде. Накануне появились сообщения, что переговоры Путина и Трампа могут пройти до конца февраля. В Саудовскую Аравию уже вылетели представители сторон для организации российско-американской встречи на высшем уровне.