Чем живёт Можайский - московский район с богатой историей

Частью этого района является инновационный центр "Сколково". Здесь расположен дворец спорта хоккейного клуба, который местные ласково называют "Крылышки".

Именно в этих местах в прошлом проходили бои с иноземными захватчиками. Не случайно на гербе изображен черный готический меч, перечеркнутый красной русской секирой, что символизирует давнее противостояние России завоевателям.

Всё это - о районе Можайский. Как он менялся на протяжении веков и чем живёт сегодня, выяснила Наталья Бабкина (смотрите видео).