Россиянам хотят запретить называть детей странными именами

Россиянам хотят запретить давать детям необычные имена. Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме. Депутаты обеспокоились будущим детей, которых родители назвали Люцифером, Европой, Сахаром или, например, Китом - это реальные случаи, зафиксированные в столице.

Придумать что-нибудь эдакое и назвать ребёнка нестандартно - мода, затронувшая не только Россию. Чтобы позвать по имени детей Илона Маска придётся поднатореть в эльфийском и выучиться читать символы.

Так придёт ли на смену святцам разрешённый список имён от Госдумы, разбиралась Юлия Богоманшина (смотрите видео).