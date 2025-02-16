В Польше застрял самолёт с российскими туристами

Самолёт с российскими туристами не может вылететь из Познани более десяти часов. Борт летел по маршруту Шарм-эш-Шейх - Калининград, но по погодным условиям не смог приземлиться в "Храброво" и запросил посадку в Польше, сообщает РИА Новости.

Telegram-каналы утверждают, что польская сторона отказывается заправлять самолёт, не разрешает людям выходить из него и не даёт добро на вылет. Представитель аэропорта опроверг эту информацию.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что на борту находятся около двухсот человек, отдыхавших в Египте по линии туроператоров Coral Travel и Pegas Touristik. Пассажиры в соцсетях утверждают, что на борту заканчивается еда и их не пускают в туалет.