На ВДНХ завершается реставрация павильона "Химия". Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Проведена большая работа. Воссозданы три исторических витража, которые были полностью утрачены. Специалисты использовали редкие фотографии и кадры документального фильма.

Ещё удалось восстановить утраченную скульптуру "Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР". Этот монумент стоял на здании павильона с 1954 по 1964 год.

Мэр также написал, что после реставрации в павильоне №6 откроется торгово-выставочный центр Абхазии.