На ВДНХ завершается реставрация павильона "Химия"

На ВДНХ завершается реставрация павильона "Химия". Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Проведена большая работа. Воссозданы три исторических витража, которые были полностью утрачены. Специалисты использовали редкие фотографии и кадры документального фильма.

Ещё удалось восстановить утраченную скульптуру "Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР". Этот монумент стоял на здании павильона с 1954 по 1964 год.

Мэр также написал, что после реставрации в павильоне №6 откроется торгово-выставочный центр Абхазии.