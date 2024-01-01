ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 200 человек

ВСУ потеряли за сутки в курском приграничье более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны. Армия России уничтожила два танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортёра, самоходную артустановку и пять пунктов управления беспилотниками.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.