В Кремле вспомнили, как Зеленский корчил рожи на нормандских переговорах

Корчивший рожи Владимир Зеленский на нормандских переговорах в 2019 году был несерьёзен. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля сказал, что Владимир Путин видел кадры, где Зеленский вёл себя странно. "Кадры видел, да. Они сидели за одним столом, тогда он не мог видеть его лица, но потом, конечно, видел", - ответил Песков на вопрос, видел ли Путин кадры гримасничанья.

Пресс-секретарь также добавил, что на переговорах Зеленский вёл себя не совсем серьёзно.

Саммит в нормандском формате с участием лидеров России, ФРГ, Франции и Украины проходил в декабре 2019 года. На нём были приняты решения по урегулированию ситуации в Донбассе и подтверждена важность минских договорённостей, которые, как позже выяснилось, ни один из партнёров России не намеревался выполнять.

На итоговой встрече с журналистами после саммита Владимир Зеленский, обращаясь к представителям прессы, вёл себя не совсем адекватно – он корчил рожи во время заявлений о необходимости соблюдать минские соглашения.