Собянин рассказал о реконструкции улицы Кульнева

Работы по реконструкции улицы Кульнева выполнены на 40%. Детали проекта сообщил у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

На улице перекладываются инженерные коммуникации, идут работы по расширению проезжей части. Также будет реконструирован съезд с Третьего транспортного кольца на боковой проезд Кутузовского проспекта в сторону улицы Кульнева, там для обеспечения безопасности движения появятся светофоры.

Как отметил мэр, после окончания работ на западе Москвы улучшится транспортная доступность. Реконструкция завершится в следующем году.