Обнародована инструкция для защиты от мошенников

Эксперты в области экономической безопасности из "РБК Инвестиций" рассказали, что делать, если мошенники взяли кредит на ваше имя. Как только это обнаружилось, действовать нужно быстро и чётко.

Для начала необходимо написать заявление в полицию. Это можно сделать очно или в режиме онлайн на сайте МВД России. Текст заявления можно написать в свободной форме.

Далее специалисты советуют обратиться в кредитную организацию, которая выдала ссуду без вашего участия. Если по каким-то причинам банк не принимает ваши аргументы о непричастности к оформленному кредиту, можно пожаловаться регулятору - оставить обращение в онлайн-приёмной Банка России.

Следующий шаг – обращение в прокуратуру. Она может назначить проверку соблюдения банком требований законодательства при выдаче кредита. Ещё можно обратиться в саморегулируемые организации, они помогают решать споры между заёмщиком и банками.

Последняя инстанция – суд. В последнее время процессы между банками и заёмщиками по делам, связанным с кредитными мошенничествами, стали всё чаще решаться в пользу граждан.