Москвичей предупредили о самой холодной ночи с начала года

В ночь на 17 февраля столбики термометров в Москве и области опустятся до минус 12-17 градусов, предупреждает Гидрометцентр. Это будет самая холодная ночь с начала года.

По сведениям синоптиков, вся следующая неделя в столице ожидается морозной и малоснежной. По ночам будет от 10 до 14 градусов, днём – около 4-9 градусов, пройдёт небольшой снег. К концу недели немного потеплеет.

В связи с морозами в Москве уже повышена температура в системе отопления.

Кроме того, до 21:00 17 февраля в Москве и Подмосковье действует жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.