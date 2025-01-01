Президентские выборы на Украине состоятся 26 октября 2025 года. С таким утверждением выступил Пётр Порошенко* (включён в России в реестр террористов и экстремистов).

"Запишите: 26 октября этого года", - сказал бывший глава страны в интервью украинским журналистам, отвечая на вопрос, когда на Украине могут пройти выборы президента.

По словам политика, он знает об этом из источников в офисе Зеленского и в полиграфкомбинате "Украина", который сейчас прорабатывает, сколько нужно бюллетеней.

После начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение. По конституции Украины, в таких условиях проводить президентские выборы не допускается.

* лицо, включённое Росфинмониторингом в реестр причастных к терроризму и экстремизму