Рубио назвал условие для начала переговоров по Украине

Для переговоров по Украине США и Россия должны обеспечить нормальную работу посольств. Об этом в эфире телеканала CBS заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он также пояснил, что, когда переговоры начнутся, к ним на каком-то этапе подключат Киев и Европу. Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не будут участвовать в переговорном процессе по украинской проблематике.

Накануне Марко Рубио провёл первый телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Обсуждались вопросы поддержания канала коммуникации для решения двусторонних проблем, взаимодействие по урегулированию вокруг Украины, снятие ограничений для работы загранпредставительств России и США. Главы внешнеполитических ведомств подтвердили готовность совместно работать над подготовкой российско-американской встречи на высшем уровне.

Ранее на этой неделе состоялся первый после переизбрания Дональда Трампа его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президенты договорились, что их команды немедленно приступят к переговорам.