Делегация США вылетает в Эр-Рияд для организации встречи Путина и Трампа

Делегация США вечером 16 февраля направится в Саудовскую Аравию для организации российско-американских переговоров на высшем уровне. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Кроме него в Эр-Рияд отправится помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. "По указанию президента мы примем участие во встречах и, надеюсь, мы добьемся серьёзного прогресса в том, что касается России и Украины", - сказал Уиткофф.

На этой неделе состоялся первый после переизбрания Дональда Трампа его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президенты России и США говорили около полутора часов. Обсуждалась ситуация на Украине, другие мировые проблемы.

Стороны договорились, что их команды немедленно приступят к переговорам. Саудовская Аравия предложила провести встречу двух лидеров в Эр-Рияде. Накануне, появились сообщения, что переговоры Путина и Трампа могут пройти до конца февраля.