Трамп заявил, что "очень скоро" может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 17 февраля, заявил, что "очень скоро" может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Трамп подчеркнул, что если бы Путин не хотел переговоров, это "была бы большая проблема" для США, однако он видит с российской стороны желание "быстро" разрешить украинский кризис.

Президент США также добавил, что "не согласен даже самую малость"с заявлениями об угрозе НАТО со стороны России. Зеленский будет вовлечён в переговоры по украинскому урегулированию.