Информация о ходе СВО. Российские военные улучшили положение по переднему краю практически на всех участках фронта. Поражена инфраструктура военных аэродромов, объекты энергетики, которые обеспечивают работу ВПК, а также скопление бронетехники и живой силы ВСУ в 141 районе.

Мощную огневую поддержку штурмовикам на Южно-Донецком направлении обеспечивают артиллеристы. Получив координаты цели, расчет РСЗО "Ураган" оперативно выдвигается на боевую позицию. Несколько минут на корректировку - и залп. Высокая дальность и большая площадь поражения "Урагана" позволяет вести эффективную контрбатарейную борьбу, поражать скопление бронетехники и живой силы врага, а также успешно атаковать тыловые позиции, нарушая пути снабжения украинских боевиков.

Воздушное пространство - под контролем зенитчиков. Экипажи ЗРК "Бук-М2" ликвидируют цели даже на сверхмалых высотах. От обнаружения противника до его уничтожения проходит всего пара минут.

Успешно вытесняют врага с занятых позиций и наши бойцы в Курской области. Эффективную поддержку с воздуха наземным подразделениями оказывают экипажи вертолетов Ка-52. Ракетным ударом летчики уничтожили скопление бронетехники и живой силы ВСУ в лесистой местности. Разведка подтвердила - задача выполнена отлично, цель уничтожена. Пилоты благополучно вернулись на аэродром вылета.