Минобороны представило новых героев СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Прапорщик Артур Дилимарский, фельдшер мотострелковой роты, рискуя жизнью оперативно оказывал первую медицинскую помощь раненым бойцам и помогал эвакуировать их в безопасную зону. В ходе отражения атак противника на опорник были спасены жизни восьми российских бойцов. Также во время обороны форпоста прапорщик Дилимарский уничтожил три вражеских FPV-дрона.

Лейтенант Дмитрий Завьялов, командуя мотострелковой ротой, удержал новые рубежи под вражеским артобстрелом. Во время попытки противника контратаковать, Дмитрий, действуя не самом опасном направлении, вёл бой с неонацистами и руководил подчинёнными. Наши военнослужащие уничтожили большую часть наступающих пехотинцев. Враг был вынужден отступить.