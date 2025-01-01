Россия приняла участие в открытии учений "Комодо-2025"

Международные военно-морские учения "Комодо-2025" проходят в Индонезии. В этом году в них принимает участие более 30 стран, в том числе Россия, США и Китай.

Наше Министерство обороны опубликовало кадры торжественной церемонии открытия на острове Бали. Военных приветствовали танцоры в костюмах акул и морских львов.

Яркое шоу в национальном стиле завершилось парадом кораблей стран-участниц, которые прошли в общем строю под флагами своих государств. Россию представляют экипажи корветов Тихоокеанского флота "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Продлятся учения до 22 февраля.