Метели и морозы: погода испытывает россиян на прочность

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Что до столичного региона, то в Москве на смену морозам уже торопится тёплая весна. Как заверяют метеорологи, март будет необычайно тёплым - температура превысит норму аж на 2 градуса! Раньше начнётся период цветения и сезон дождей. Как будто предвкушая эту новость, любимица посетителей московского зоопарка - медведица Айка - сделала кульбит.