ПВО сбила за ночь 90 украинских беспилотников и ракету "Нептун"

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских дронов на российские регионы. За ночь дежурные средства ПВО сбили 90 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили: 38 беспилотников самолетного типа сбито над акваторией Азовского моря, еще 24 дрона – над территорией Краснодарского края. Кроме того, 15 дронов уничтожено над республикой Крым, 7 – над акваторией Черного моря, над территориями Курской и Ростовской областей ликвидировано по 2 беспилотника. Над Брянской и Белгородской областями сбито по одному дрону. Над акваторией Азовского моря также уничтожена украинская управляемая ракета "Нептун-МД".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об отраженной в ночь на 17 февраля массированной атаке дронов. По его данным, обломки беспилотников повредили 12 домов в поселке Ильском Северского района. Пострадала местная жительница, ей оказана медицинская помощь.