Конфликт на Украине можно считать завершенным, хоть боевые действия еще и идут. Об этом заявил американский журнал The National Interest. В публикации отметили, что Россия стала победителем.

"Трамп не заявлял об этом прямо, но общими усилиями американское руководство пришло к выводу, что боевые действия больше не могут продолжаться. Более того, русские победили Украину, а значит, Москва победила и НАТО", — говорится в публикации.

Автор статьи считает, что Штаты постепенно перестанут помогать Украине и вообще обособятся от НАТО. Европе придется тратить свои ресурсы на Киев, но продлится это недолго, так как у Евросоюза не так уж и много средств. Как только Киев перестанут подпитывать извне, у Украины иссякнет возможность продолжать военные действия. Это лишит ее права участвовать в переговорном процессе между Россией и США.

Напомним что 12 февраля президенты России и Америки провели телефонный разговор. Беседа длилась около полутора часов. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ряд вопросов, в том числе урегулирование ситуации на Украине.