Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Овны

Солнце переходит в знак Рыб, открывая период погружения в себя и интуиции. Также это подходящее время, чтобы отпустить из своей жизни то, что больше не нужно.

Тельцы

Друзья и социальная жизнь выходят на первый план. Пробуйте быть активнее в социальных сетях, обновите свои профили или заводите полезные знакомства.

Близнецы

Карьера и бизнес станут особенно важными. Будьте готовы вскоре проявить себя: вас заметят, если вы приложите усилия и уверенно покажете, на что способны.

Раки

Сегодня начинается период, когда вам стоит пробовать что-то новое. Учёба, путешествия, знакомства — всё это будет вдохновлять вас на смелые шаги.

Львы

Глубоко личные вопросы выйдут на первый план. Пришло время разобраться в своих чувствах, расставить приоритеты и навести порядок в своей душе.

Девы

Личная жизнь засияет новыми красками! Солнце открывает период, когда можно укрепить и освежить текущие отношения или найти кого-то особенного.

Весы

Начинайте что-то делать для укрепления здоровья, например, пробуйте новые физические упражнения или переходите на правильное питание.

Скорпионы

Творчество, спорт, развлечения станут источниками радости. Начинайте развивать свои хобби, пробуйте себя в чём-то новом или уделите больше времени детям.

Стрельцы

Дом и семья ждут вашего внимания. Подумайте, как улучшить свою домашнюю атмосферу, возможно, обновите интерьер или организуйте семейную поездку.

Козероги

Будьте готовы к активному обмену идеями, важным разговорам или перепискам. День подходит для обучения, встреч с интересными людьми и укрепления связей.

Водолеи

К весне представители этого знака станут богаче, если захотят! До 20 марта вы сможете найти новую, более денежную работу или источники дополнительного дохода.

Рыбы

Солнце переходит в ваш знак, и это ваш сезон — загадывайте желания! Начинайте что-то новое, воплощайте свои идеи и уделяйте больше времени себе.