Вэнс довел до слез председателя Мюнхенской конференции

Общие ценности трансатлантического блока под угрозой. С такой оценкой речи вице-президента США Джей Ди Вэнса выступил на закрытии Мюнхенской конференции по безопасности председатель этого форума. Кристоф Хойсген не смог сдержать слез, запись его выступления опубликована на YouTube-канале газеты The Express Tribune.

Вэнс произнес свою разгромную речь в пятницу. Он обрушился с критикой на европейские страны отметив, что главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.

Результаты конференции по безопасности в Мюнхене разочаровали и польского премьер-министра Дональда Туска. Он отметил серьезность ситуации, уточнив, что заместитель президента США Дональда Трампа, по сути, озвучил официальную позицию новой администрации Белого дома в отношении Евросоюза.