Украина в ближайшую неделю может устроить обстрелы, теракты и другие провокации против России. Соответствующий приказ отдал сам Владимир Зеленский. Информация об этом "по оперативным каналам" поступила председателю комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимиру Рогову.

Киевский режим планирует провокации к 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества. Могут быть атакованы гражданские объекты и инфраструктура. По словам Рогова, цель Украины помешать началу переговорных процессов между Россией и США.

"Зеленский прекрасно понимает, что в случае мира он обречен на политическую смерть и, скорее всего, на уголовное преследование", — объяснил мотивы украинского президента председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета.

Напомним, что перед Мюнхенской конференцией Киев ударил своим дроном по бетонному саркофагу Чернобыльской АЭС, при чем удар сняли на камеру. Рогов назвал провокацией как саму атаку, так и последовавшие за этим обвинения Владимира Зеленского в адрес России, пишет РИА Новости.