Застигнутый врасплох Евросоюз пытается в спешном порядке отреагировать на подготовку США и Россией переговоров по мирному урегулированию на Украине. Еврочиновники называют происходящие перемены на политическом поле безумием, их комментарии приводит газета Financial Times.

Европейские лидеры соберутся 17 февраля в Париже. Основное внимание будет сосредоточено на возможном развертывании контингентов на Украине. Как уточняет издание со ссылкой на европейских официальных лиц, планируется, что войска в качестве "поддержки" будут размещены за будущей линией прекращения огня, а не на ней.

Источники подчеркивают, что лидеры государств Евросоюза обсудят конкретные планы, направленные на обеспечение обороноспособности Европы независимо от того, намерены ли США в будущем принимать в этом участие. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил Запад, что появление иностранных воинских контингентов на Украине чревато крайне негативными последствиями - вплоть до непоправимых.