Информация о стремительном наступлении российских военных в зоне СВО. Наши бойцы прорвали оборону неонацистов на западном берегу реки Оскол. Идут штурмы вражеских блиндажей в считанных километрах от Купянска. Ещё один "горячий" участок - южнее Красноармейска. Группировку противника выбили из села Песчаное. Уничтожен очередной американский танк "Абрамс". Также киевские радикалы бросают западную технику и покидают позиции на Константинопольском направлении.

Боевикам, запертым в блиндаже, десантники дали минут 5 на раздумье. А, когда в ответ опять началась стрельба, стало ясно: по-хорошему не получится. Изловчившись, штурмовики забросили в траншею противотанковую мину. Больше ответного огня не было. Последний опорный пункт ВСУ на окраине Ямполовки взорван. И сегодня наши бойцы взяли поселок штурмом.

Одновременно идет накат на позиции бандеровцев в Новоселке, Улаклы, Константинополе, Богатыре. Приходят сообщения, что освобожден поселок Березовка.

Темпы и масштабы наступления группировок "Центр" и "Восток" всего за сутки выросли в два раза. Только на Красноармейском направлении произошло более 250 атак. В том числе с применением тяжелых реактивных установок.

Вот под удар российских батарей попали позиции бандеровцев на территории заброшенной шахты в Красноармейске. Во время артналета был сожжен еще один американский "Абрамс" и самоходная установка. Но главное в этой картинке другое. Кадры наглядно показывают эффективность точеных ударов по технике, которая прикрывала дороги. То есть российские войска начали отрезать противнику пути отхода из города.

Промзона Часова Яра. Практически не встречая сопротивления, бойцы продвигаются среди развалин. К утру штурмовики сообщили – вся северная часть города полностью в руках подразделений ВДВ. Южная – контролируется на 50 процентов. Отбита и эта крайне важная высота. Точнее, террикон, больше известный как "Блок номер 9".

Заруба, как говорят десантники, продолжалась больше суток. И в итоге бойцам удалось полностью выдавить националистов из Свердликово. Это Курский поселок на границе с Сумской областью. Освобождение Свердликово – событие знаковое. Именно через него летом в Курское приграничье проникли первые террористические группы националистов. А сегодня подтверждаются самые худшие прогнозы для ВСУ. Российские войска, продвигаясь вдоль рубежа с Сумской областью, начали запирать в котел самую многочисленную группировку противника, которая окопалась в Судже.