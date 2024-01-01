В 2024 году СКР направил в суд 429 уголовных дел террористического характера

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двоих жителей Нижегородской области, которые выполняли задание украинского куратора. За денежное вознаграждение радикалы пытались устроить диверсию на объекте железнодорожного транспорта. Теперь их ждёт длительное тюремное заключение. Следователи напоминают, что наказание за подобные преступления неизбежно. И призывают не идти на поводу у террористов, которые обманом завлекают молодых россиян.

Желание быть похожими на "плохих парней" из кино, материальное вознаграждение, хайп, шутка - мотив каждого, кто сейчас находится под следствием, только на первый взгляд кажется безобидным. По статьям уголовного кодекса за совершенные диверсии предусмотрено строгое наказание.

Все эти подростки - школьники, студенты колледжей, - ответившие незнакомцам в социальных сетях и телеграм-каналах, после проведенных следственных действий подозреваются в серьёзных преступлениях. И на допросе им уже не смешно. Ведь с того момента, как человек сознательно выполняет инструкции пустить под откос пассажирский поезд, поджечь вертолёт или повредить здание, он работает на врага.

Этот молодой человек вместе с ещё одним жителем Нижегородской области пытались поджечь релейные шкафы на одном из перегонов Горьковской железной дороги.

Преступление удалось предотвратить. Но наказание неизбежно. Только в прошлом году следователями СК направлено в суд 429 уголовных дел о преступлениях террористического характера. Это на 40% больше, чем годом раньше. География - вся страна. В числе злоумышленников даже девушки. Рассказывают, что выполняли задания по просьбе людей, с которыми познакомились в интернете. Это самый популярный способ, подтверждает Светлана Петренко:

"Под различными предлогами злоумышленники понуждают людей к совершению поджогов на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданий, порче автомобилей. Такие деяния могут квалифицироваться как теракт, диверсия либо иное преступление в зависимости от фактических обстоятельств. Организаторы этих преступлений, как правило, находятся за рубежом, а под их воздействие попадают в том числе молодые люди, пенсионеры и другие лица".

Компании этих молодых людей - в составе группы были 4 юноши, 2 девушки - обещали хорошо заплатить за поджог вертолёта на территории аэропорта "Остафьево". Они должны были не только выполнить заказ, но и снять это все на видео.

Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Следственный комитет напоминает, что каждый соучастник несёт персональную уголовную ответственность. Потому что подобные действия квалифицируются как тяжкие и особо тяжкие преступления. За совершение которых предусмотрено строгое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.