Собянин: В студотрядах Москвы состоят более трех тысяч студентов и школьников

В Москве работает свыше 150 студенческих отрядов, участниками которых стали уже более трёх тысяч человек. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, активных и целеустремлённых студентов и школьников от 14 лет привлекают к проведению мероприятий по всей России.

География работодателей простирается от Москвы до Камчатки, а также охватывает другие страны, например, Турцию, Белоруссию и Китай. Ребята попробуют себя в строительных профессиях, работают вожатыми, проводниками и санитарами, а также археологами и ветеринарами.