В Москве открылся Центр когнитивного и психоэмоционального здоровья. Его цель - сохранение умственной активности людей. Учреждение открылось на базе Федерального центра мозга и нейротехнологий.
Собраны лучшие специалисты - неврологи, психологи, психотерапевты и реабилитологи. Врачи оценивают состояние пациента, выявляя причины возможных нарушений, и назначают индивидуальную программу тренировок. Она включает лечебную физкультуру, различные когнитивные тесты, в том числе с использованием инновационных методик.
При этом в центр могут обратиться как люди с уже подтверждёнными диагнозами, так и те, кто хочет сохранить своё здоровье, с целью профилактики. В том числе ведётся приём детей.
"В скором будущем те технологии, которые стали возможными здесь, будут распространены на территорию Российской Федерации, на те лечебные учреждения, которые будут использовать эти методики, которые будут их продвигать. Это не просто лечебное учреждение, и совсем, наверное, даже и не лечебное. Хотя здесь койки, здесь пациенты. Это ещё и уникальный инновационный, научный, образовательный и производственный комплекс", - отметила первый заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.