В Москве открылся Центр когнитивного и психоэмоционального здоровья. Его цель - сохранение умственной активности людей. Учреждение открылось на базе Федерального центра мозга и нейротехнологий.

Собраны лучшие специалисты - неврологи, психологи, психотерапевты и реабилитологи. Врачи оценивают состояние пациента, выявляя причины возможных нарушений, и назначают индивидуальную программу тренировок. Она включает лечебную физкультуру, различные когнитивные тесты, в том числе с использованием инновационных методик.

При этом в центр могут обратиться как люди с уже подтверждёнными диагнозами, так и те, кто хочет сохранить своё здоровье, с целью профилактики. В том числе ведётся приём детей.