В Москве вспоминают великого князя Сергея Александровича Романова

Сегодня в столице вспоминают великого князя Сергея Александровича Романова. Выдающийся российский государственный и военный деятель, генерал - губернатор Москвы, меценат и благотворитель погиб от рук террориста ровно 120 лет назад.

Панихиду отслужили в храме Новоспасского мужского монастыря, где находится усыпальница видного представителя царской династии. Почтить память великого князя пришли сотни людей, в том числе участники Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества.

И сегодня представители Фонда при поддержке столичных властей проведут круглый стол, посвященный выставке "Августейший хозяин Москвы". Передвижная стендовая экспозиция открывается в Музее Москвы.