Самый высокий водопад Крыма застыл из-за морозов

Степной Крым и Южный берег на время поменялись местами. В Симферополе снег почти растаял, в Алуште и Ялте впервые в этом году выпал. Белый покров на виноградниках, припорошило юкки и пальмы, обильные осадки на пляжах и в горах.

Ялтинский заповедник - словно чертоги снежной королевы. Самый высокий водопад Крыма Учан-Су застыл. Летящая вода превратилась в лед - настоящий горный хрусталь.

Снежная Ялта - всегда сказка. Особенно учитывая количество дворцов. И без того белоснежный Ливадийский в такие дни сливается с пейзажем, а готический Массандровский выглядит словно пряничный домик.

Впрочем, для самого теплого уголка Крыма снег всегда ещё и большой катаклизм. В связи с ухудшением погодных условий в Ялте детям разрешили не ходить в школу. А водителям приходится бороться со снежной кашей и ледяным пленом - на дорогах скользко. Фуры не справляются на серпантине.

Сразу же после поворота на Партенит опять стоит развернутая фура посреди дороги. Все стоят. Пробка. Только на полном приводе можно проехать. Дальше все буксуют, дорожники помогают.

Подъём на Ай-Петри закрыт. Накануне там улетел в кювет автомобиль. Семейная пара с двумя детьми чудом уцелели. Коммунальные службы всю ночь очищали и обрабатывали реагентами дороги, убирали поваленные деревья. Выпало почти 20 миллиметров осадков, температура минусовая.

На черноморском побережье и в горах Кубани и Крыма продолжает действовать штормовое предупреждение. Главные опасности – гололедица и налипание мокрого снега на провода и деревья.