У Влада Лисовца обнаружили рак на поздней стадии

Известный российский стилист Влад Лисовец болен раком. Фешн-эксперт проходит лечение с осени 2024 года, однако улучшения нет.



Как пишет Mash, Лисовца могут признать неизлечимо больным. Стилист слишком поздно обратился к медикам, болезнь выявили на поздней стадии.

52-летний имиджмейкер уже прошел курс химиотерапии. Но первый этап противоопухолевой терапии не принес значимого эффекта. Назначен онкологический консилиум, чтобы подобрать Лисовцу дальнейшее лечение.

После курса химиотерапии у стилиста начали выпадать волосы, он сильно похудел. Это заметили поклонники Влада, они уже несколько месяцев обсуждают в Сети, с чем может быть связано состояние Лисовца.