Компания UNIQLO планирует вернуться в Россию

На российский рынок может вернуться японский бренд одежды UNIQLO. Появилась информация, что компания рассматривает возможность снова открыть свои магазины.

Как сообщает telegram-канал SHOT, бывшим сотрудникам UNIQLO написал экс-руководитель и спросил, готовы ли они вернуться на работу, если сеть снова появится на российском рынке. При этом на вопрос, когда планируется открытие, сотрудникам ответили, что по срокам пока нет информации, все "в процессе".

В свою очередь в Минпромторге считают, что для возвращения такого гиганта понадобится не меньше полутора лет. Открыть мгновенно магазины UNIQLO не выйдет, потому что придется заново арендовать торговые площади, нанять и обучить персонал и наладить поставки.