Зеленский отказался принимать решения Москвы и Вашингтона по Украине

Владимир Зеленский категорически отказался соглашаться с решениями, которые могут принять на переговорах по урегулированию украинского конфликта Москва и Вашингтон. Как заявил глава киевского режима в интервью телеканалу NBC, он никогда не примет итогов этих встреч.

По словам Зеленского, прекращение конфликта на Украине невозможно без решения президента России Владимира Путина. Он даже согласен на переговоры с российским лидером – но только в присутствии представителей Европы и США.

Зеленский призвал европейских союзников также сесть за стол переговоров. Он предупредил Европу о том, что может произойти с НАТО, если Россия не будет остановлена или если США покинут альянс. Украинский лидер поделился "разведданными": он утверждает, что масштабное российское вторжение в страны Европы начнется уже этим летом.