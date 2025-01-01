Москвичи пережили самую холодную ночь с начала года

В Москве обновлен температурный минимум года. В ночь на 17 февраля в столице зафиксировано -16,3 градуса. В 2025 году так холодно еще не было.

"Столбики термометров на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, опустились до отметки в -12,7 градуса – это самая низкая температура воздуха с начала нынешнего года. На других метеостанциях столицы минимальная температура воздуха менялась в диапазоне от -11,5 градуса на Балчуге до -16,3 в Бутово", — сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Подморозило и в Подмосковье. Холоднее всего было в Клину, там температура воздуха опустилась до -17,5 градуса.

Метеорологи не исключают, что в течение дня мороз может усилиться, и температура может еще немного понизиться.