Трамп опроверг заявления Зеленского об агрессивных планах Москвы

Дональд Трамп не согласен с заявлениями Владимира Зеленского об агрессивных планах Москвы. Президент США не видит угрозы для НАТО со стороны России.

В беседе с журналистами американский лидер напомнил, что Россия победила Гитлера и Наполеона. И если бы такая мощная держава не хотела бы разрешения конфликта на Украине, это стало бы большой проблемой для США и для него лично, признал Трамп.

Президент США подчеркнул, что видит желание России быстро завершить конфликт. В ближайшее время планируется встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Американский лидер заверил, что Зеленский будет вовлечен в переговорный процесс между США и Россией, передает РИА Новости.