Собянин: В Москве создается кластер вертикального транспорта и лифтостроения

В Москве создается кластер вертикального транспорта и лифтостроения. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на Карачаровском механическом заводе за 75 лет было произведено более 280 тысяч лифтов.

"В юбилейный год завод увеличивает объём производства, а на его базе формируется первый в стране кластер вертикального транспорта и лифтостроения. Достичь поставленных целей поможет включение площадки КМЗ в состав особой экономической зоны "Технополис Москва", - говорится в сообщении.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на конкурс инновационных разработок. Соревнование поможет выбрать лучшие решения и инновационные идеи для развития экономики и инфраструктуры города.