Маск раскрыл данные о проживающих в США вампирах

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал таблицу с данными ныне живущих американцев, получающих социальные пособия. На основании этой информации глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США пришел к выводу, что в Штатах проживают несколько миллионов вампиров.

В соответствии с приведенной таблицей, в числе получателей пособий, в графе смерти которых стоит прочерк, несколько миллионов человек в возрасте 120-249 лет. А один "долгожитель" даже отнесен к возрастной группе 360-369 лет.

Маск, а вместе с ним и его подписчики в соцсети X предположили, что описанные в фильме "Сумерки" события, возможно, реальны. И среди получателей соцвыплат - герой романа писательницы Стефани Майер вампир Эдвард Каллен. Глава DOGE при этом возмутился, что Каллен не устроился на работу.