Агата Муцениеце случайно встретила сына, но радости ей это не принесло

Агата Муцениеце в суде отстояла свое право воспитывать сына Тимофея. Но когда мальчик заявил, что будет жить у папы, актриса решила не забирать его домой насильно. При этом Муцениеце тяжело переживает разлуку с наследником.

Агата успокаивает себя тем, что, по ее мнению, 12-летний ребенок не мог сам отказаться от матери. Звезда "Закрытой школы" уверена, что мальчик попал под влияние отца.

Так, Муцениеце рассказала странную историю, которая произошла перед Новым годом. Агата и ее дочь Мия случайно столкнулись с Тимофеем в магазине. Артистка возвращалась после концерта своего возлюбленного Петра Дранги и была в хорошем настроении, но встреча с сыном стерла все позитивные эмоции.

"Не могу сказать, что он мне наговорил приятности. Вообще странно, как так мальчик мог… Ладно, не будем о грустном", — поделилась Муцениеце в своем YouTube-канале "Честные будни".

Что конкретно произошло, актриса говорить не стала. Но интонацией Агата дала понять, что ей очень больно от сказанного сыном.