Дроны ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию на Кубани

Украинский дрон атаковал нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума на Кубани. По данным пресс-службы компании, станция выведена из эксплуатации.

Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск идет на сниженных режимах перекачки, минуя НПС. Компания оценивает ущерб и время восстановления станции, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Уточняется, что удар по НПС "Кропоткинская" был нанесен семью беспилотниками начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Атаковали с временным интервалом, чтобы не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции.

Пострадавших среди персонала станции нет. Сотрудники смогли предотвратить угрозу разлива нефти. КТК известил об атаке всех международных акционеров компании, в том числе из США и Европы.