МВД: Мошенники завлекают россиян скидками на оплату штрафов

Мошенники придумали хитрую уловку, которой заманивают потенциальных жертв. Злоумышленники рассылают письма о штрафах и предлагают большую скидку, если оплатить сразу и по QR-коду.

Новую схему раскрыло МВД России. Правоохранители предупреждают, что мошенники рассылают "официальные" уведомления с якобы существующими задолженностями из-за просроченных платежей. В своих письмах злоумышленники грозят за неуплату арестовать имущество.

Мошенники помимо письма с угрозами вкладывают в конверт платежку, в которой указана конкретная сумма и QR-код или ссылка для перехода к оплате. При этом злоумышленники предлагают скидки, которые действуют "только сейчас и при такой форме оплаты".

В МВД предупреждают, что ни в коем случае не нужно сразу же бросаться оплачивать. Все штрафы нужно сначала проверять через госуслуги или ФНС, и не оплачивать их по СБП, пишет ТАСС.