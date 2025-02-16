24-летняя звезда корейских сериалов найдена мертвой в собственном доме

Скончалась звезда фильма "Совершенно новая жизнь" Ким Сэ Рон. Актриса была найдена мертвой в собственном доме в Сеуле.

Артистку без признаков жизни обнаружила ее подруга — они договорились о встрече, однако Ким Сэ Рон не пришла. Обстоятельства смерти сериалов кино довольно странные. Девушка не болела, на ее теле не обнаружено видимых следов насилия, также нет признаков указывающих на то, что кто-то проник в ее дом и потом сбежал. Правоохранители считают, что актриса могла совершить самоубийство, пишет Reuters.

Ким Сэ Рон начала сниматься в кино возрасте 9 лет. А уже в 18 стала знаменитой на весь мир. Славу ей принесла роль в фильме "Совершенно новая жизнь". Также Ким Сэ Рон снималась в таких лентах, как "Человек из ниоткуда", "Девушка у моей двери", "Зеркало ведьмы", "Деревенские жители", "Класс королевы", "Привет! Школьная любовь началась".

Два года назад актриса угодила в скандал. Ее поймали пьяной за рулем. Ким Сэ Рон врезалась на машине в трансформатор. Инцидент произошел в Сеуле. Девушке выписали штраф в размере 20 миллионов вон, а продюсеры Netflix решили почти полностью вырезать ее роль из фильма "Ищейка". После этого Ким Сэ Рон объявила, что берет перерыв в карьере.