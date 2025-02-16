Зеленскому дали час на изучение соглашения с США об украинских недрах

Американская делегация действовала жестко во время визита в Киев на прошлой неделе. Владимир Зеленский надеялся представить кураторам из Вашингтона свой план доступа США к ресурсам Украины. Однако глава американского минфина Скотт Бессент дал украинскому лидеру час на рассмотрение соглашения о передаче Вашингтону всех минеральных ресурсов страны, пишет журнал Economist.

Перед этим Зеленскому передали финансовое соглашение, которое тот, по сообщениям американских СМИ, не подписал. Сам украинский лидер позднее заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Соединенных Штатов к полезным ископаемым на Украине. Притом, что он надеялся обсудить с главой минфина США финансовую поддержку Киева.

В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты ожидают от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В Киеве допустили передачу США природных ресурсов.