Лавров оценил выступления лидеров ЕС в Мюнхене

Силы, не согласные с ходом истории, которые хотели бы ее переписать и стать гегемоном на международной арене, пытаются влиять на ситуацию в Европе и мире. Это еще раз подтвердили выступления лидеров ЕС на Мюнхенской конференции по безопасности: они были на редкость агрессивными, особенно в отношении России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

На переговорах с главой МИД Сербии Марко Джуричем российский министр признал, что звучали в Мюнхене и другие голоса - более реалистичные, опирающиеся на кардинально меняющийся расклад сил в мире. Эти деятели, по словам Лаврова, в значительной степени начинают учитывать реалии объективно формирующегося многополярного миропорядка.

Джурич, в свою очередь, передал благодарность президента республики Александра Вучича российскому лидеру Владимиру Путину. Министр подчеркнул, что в Белграде благодарны Москве за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии, когда речь идет о Косове и Метохии, передает ТАСС.