Собянин дал старт проходке тоннеля между станциями метро "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща"

Сегодня в Москве дан старт проходке ещё одного тоннеля на строящейся Рублёво-Архангельской линии метро. Щит стартовал в сторону станции "Липовая Роща". В церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

Громкий сигнал обозначает начало работ. Шестиметровый тонеллепроходческий щит "Натали" приступил к проходке левого тоннеля между станциями "Рублёво- Архангельское" и "Липовая роща". Глубоко под землей ему предстоит преодолеть почти два с половиной километра пути за 15 месяцев.

"Стартуем мы из зоны исторического глубинного размыва каменноугольных пород, заполненных песчаными кварцевыми песками, и на пути движения тонеллепроходческий комплекс встретит три разных разновидности грунтов", - пояснил Сергей Кидяев, генеральный директор объединения "Ингеком".

Инженерам придётся непросто, ведь часть пути будет проходить под Москвой-рекой.

27 с половиной километров пути - от центра Москвы и за МКАД: новая линия метро будет начинаться у "Москва-Cити", пройдёт через Рублёво-Архангельское, а её финальной точкой станет Красногорск. Всего 12 станций. С нее можно будет пересесть на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

По словам Сергея Собянина, на сегодняшний день пройдена треть от общей длины тоннелей строящейся Рублево-Архангельской линии. Сейчас работу ведут два проходческих комплекса, здесь - в Рублёво-Архангельском, а также между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор".

"Мы продолжаем активно строить Рублево-Архангельскую линию метро. Сегодня запускаем щит еще на одном участке - ответвление от Рублево-Архангельской до Липовой рощи. Проект, наверное, самый сложный, самый сложный участок, потому что он проходит под руслом Москва-реки. Будем делать все тщательно, аккуратно и грамотно, чтобы пройти безопасно этот участок", - отметил Собянин.

Открытие новой Рублёво-Архангельской линии метро в будущем улучшит транспортную доступность для жителей семи районов Москвы, а это около миллиона человек, а также позволит создать новые варианты маршрутов поездок по городу. На начальном этапе её будет обслуживать электродепо "Солнцево". В дальнейшем планируется построить электродепо "Ильинское".