Главе СК доложат о расследовании дела о ЧП в спорткомплексе Москвы

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о расследовании уголовного дела о ЧП в столичном спорткомплексе. Накануне днём в бассейне на улице Крупской едва не погиб ребёнок.

Момент инцидента зафиксировала камера наблюдения. Видно, что тренер не дождался пока мальчик вылезет из воды и ушёл в другую часть бассейна. Ребёнок предпринял несколько безуспешных попыток выбраться, но начал тонуть. Тренер в это время возвращался, но смотрел не на воду, а в мобильный телефон.

В какой-то момент он всё же оторвался от экрана и понял, что мальчик под водой уже несколько минут. Вытащить пострадавшего помог юный пловец. У бортика тренер начал откачивать ребенка. Сейчас он в больнице. Новость о ЧП быстро облетела родительский чат.