Кардиохирурги больницы им. Буянова спасли пациента с аритмией

Кардиохирурги больницы имени Буянова показывают 3D макет сердца 62-летнего пациента, который страдал от аритмии. Весной прошлого года Андрей Петрухин перенес инфаркт миокарда, после которого появилось много осложнений. Тогда лечился в другой больнице.

"Вставляли специальную мембрану, перегородку, которая повредилась. Так сказать, сшили ее. После этого месяца, наверное, четыре была полноценная жизнь. Поставили специальный аппарат, который должен был купировать все эти приступы. Но в определенный момент он перестал работать", - рассказал он.

Точнее, работал с перебоями. А в декабре прошлого года мужчина испытал сильный страх, когда его сердце 25 раз останавливалось и столько же раз все-таки запускалось с помощью кардиовертера. Без лечения в этой ситуации невозможно. Аппарат мог не справиться с очередной остановкой сердца.

"Он поступил в эритмогенном шторме. Это заболевание, которое вызывает частую рецидивирующую желудочковую тахикардию, которая по клиническим рекомендациям должна лечиться прижиганием этой аритмии", - пояснила Юлия Вайсман, кардиолог отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца ГКБ им. Буянова.

По-научному эта операция называется радиочастотная абляция. "Через небольшие проколы в магистральных сосудах, чаще всего это в области бедра, бедренные вены, проводят специальные электроды-катетеры, которые доставляются непосредственно в само сердце. И проводится так называемое картирование, то есть картирование сердца. Строится анатомия сердца. И одновременно визуализируются те участки миокарда, которые вызывают эту аритмию", - рассказал Илья Ильич, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца больницы имени Буянова.

Именно с этим и были проблемы - найти критическую зону. Чтобы ее обнаружить, нужно было дождаться непрерывной аритмии. А это Андрею Петрухину могло стоить жизни. Пришлось использовать искусственный желудочек, чтобы наладить систему вспомогательного кровообращения. Во время операции пациент был подключен к ЭКМО. И только так удалось найти критическую зону.

"Методика ЭКМО заключается в том, что экстрокорпорально насыщается кровь кислородом. И тем самым поддерживается функция сердца, жизнедеятельность организма, невозможно было бы у данного пациента проводить эту операцию без этой методики", - отметил Илья Ильич.

Восьмичасовая операция прошла успешно. Через пару дней ЭКМО удалили, и аритмия больше не возникала. Операцию подобной сложности в России до этого проводили только в Новосибирске. Теперь своим успехом могут похвастаться и врачи московской больницы имени Буянова. Если бы не они, спасти жизнь пациенту можно было только с помощью пересадки сердца.