Жители Лобни сыграли на льду с легендами хоккея

На льду центрального парка культуры в подмосковной Лобне в рамках проекта "Выходи во двор" прошел матч между командами звезд хоккея и местных жителей. Несмотря на мороз, посмотреть хоккей пришли более двух тысяч зрителей.

Это не просто хоккейный матч. Это событие и большой праздник для жителей подмосковной Лобни. На льду люди, чьи имена знают даже те, кто никогда не держал в руках клюшку.

Сборная жителей Лобни и тысячи зрителей громкими овациями встречают своего соперника. На лёд выходят многократные чемпионы мира, Европы, СССР, России и Олимпиад, обладатели Кубков Гагарина и Европейских чемпионов - Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов, Сергей Коньков. А руководит этой легендарной командой непревзойдённый "Як – 15" - Александр Якушев.

Выступать плечом к плечу с теми, кто на мировых первенствах побеждал родоначальников хоккея и самых сильных соперников – огромная честь и ещё большая ответственность. Каждая смена – как попытка выразить свою личную благодарность за все принесённые ими победы.

Выражение "распознать на льду партнёра по звуку коньков" здесь уже не фигура речи. Каждая передача от легенды – как подарок от всего сердца. Если после неё не забросил шайбу, на скамейку лучше не возвращаться. Да и тренера подвести нельзя.

Хоккей объединяет. На льду и те, кто взял в руки клюшку уже будучи известным и знаменитым. Кирилл Андреев из "Иванушек Интернейшнл" своего восторга легендами хоккея не скрывает.

Великие хоккеисты, артисты, журналисты выходят на лёд, чтобы вытянуть за собой во двор всех мальчишек и девчонок. Легенды говорят – нельзя стать олимпийским чемпионом, не став чемпионом двора. И если после такого матча хоть кто-то из этих обладателей радостных, приветливых детский улыбок захочет хотя бы попробовать стать легендой своего времени, значит нынешние легенды на лёд вышли не зря.