В Московском зоопарке появились на свет детеныши капибары и гориллы

В Московском зоопарке - "бэби-бум". Там у двух очень разных семейств родились очаровательные детёныши.

Капибары Кузьма и Малая не сводят глаз со своего чада - девятого по счёту. Пол его кстати пока неизвестен, однако характер уже проявился: новорождённый вполне уверенно держится на лапках, изучает новое пространство и кроме материнского молока пробует взрослую пищу.

А Кира и Визури - равнинные гориллы - стали родителями в пятый раз, но сейчас их крохотный сын явно главный на всей планете! Мама всё время держит его на руках, не доверяя другим членам семьи. Единственное исключение - муж, который рядом и всегда готов подставить сильное плечо.